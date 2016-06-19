Штайнмайер призвал постепенно отменять санкции против РФ
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европейский союз должен поэтапно отказываться от санкций против России, если есть существенный прогресс в мирном урегулировании ситуации на востоке Украины.
"Санкции не являются самоцелью. Они должны скорее дать стимулы для изменения поведения", - цитирует Штайнмайера агентство Reuters.
По его словам Штайнмайера, он выступает за постепенную отмену санкций, если правительство России показал, что он выполняет свою роль в осуществлении мирного плана по минским соглашениям.
При этом глава МИД Германии отверг критику в отношении своего поведения как "адвоката Кремля".
Читайте такжеПутин: Россия опасается, что ее "кинут" в вопросе отмены санкций
Накануне Штайнмайер, говоря о маневрах НАТО в Восточной Европе, заявил, что сосредоточить все внимание на военных аспектах и искать выход только в политике запугивания стало бы "роковой ошибкой". Он призвал к более активному диалогу с Россией.
В немецком партийном блоке ХДС/ХСС и фракции "зеленых" в Европарламенте раскритиковали высказывания главы МИД ФРГ, передает Deutsche Welle.
Критика Штайнмайера в адрес НАТО - это "безответственный сигнал" на фоне отказа Кремля вывести вооружение и войска с Донбасса, заявила сегодня председатель фракции "зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс.
Читайте такжеГлава администрации Путина: Я хотел бы, чтобы санкции против нас продержались как можно дольше
"После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе дипломатия, базирующаяся на санкциях, стала общим решением Совета ЕС", - сказала Хармс.
По ее словам, тот, кто, как немецкий министр иностранных дел, дистанцируется от этой политики и критикует НАТО, расшатывает основы стабильности ЕС.
Эксперт фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам Юрген Гардт, в свою очередь, заявил, что основой внешней политики Запада в отношении РФ должна быть не только готовность к диалогу, но также решимость к тому, чтобы не ослаблять военное давление.
"В готовности к обороне не должно быть сомнений", - цитирует слова Гардта AFP.
Политик отметил, что восточные члены НАТО чувствуют угрозу из-за аннексии Крыма, боевых действий на востоке Украины, подогреваемых Россией, а также в связи с масштабным наращиванием российского военного потенциала и антизападной пропагандой.