Штайнмайер призвал постепенно отменять санкции против РФ

"Санкции не являются самоцелью. Они должны скорее дать стимулы для изменения поведения", - цитирует Штайнмайера агентство Reuters.

По его словам Штайнмайера, он выступает за постепенную отмену санкций, если правительство России показал, что он выполняет свою роль в осуществлении мирного плана по минским соглашениям.

При этом глава МИД Германии отверг критику в отношении своего поведения как "адвоката Кремля".

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Накануне Штайнмайер, говоря о маневрах НАТО в Восточной Европе, заявил, что сосредоточить все внимание на военных аспектах и искать выход только в политике запугивания стало бы "роковой ошибкой". Он призвал к более активному диалогу с Россией.

В немецком партийном блоке ХДС/ХСС и фракции "зеленых" в Европарламенте раскритиковали высказывания главы МИД ФРГ, передает Deutsche Welle.

Критика Штайнмайера в адрес НАТО - это "безответственный сигнал" на фоне отказа Кремля вывести вооружение и войска с Донбасса, заявила сегодня председатель фракции "зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс.

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"После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе дипломатия, базирующаяся на санкциях, стала общим решением Совета ЕС", - сказала Хармс.

По ее словам, тот, кто, как немецкий министр иностранных дел, дистанцируется от этой политики и критикует НАТО, расшатывает основы стабильности ЕС.

Эксперт фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам Юрген Гардт, в свою очередь, заявил, что основой внешней политики Запада в отношении РФ должна быть не только готовность к диалогу, но также решимость к тому, чтобы не ослаблять военное давление.

"В готовности к обороне не должно быть сомнений", - цитирует слова Гардта AFP.

Политик отметил, что восточные члены НАТО чувствуют угрозу из-за аннексии Крыма, боевых действий на востоке Украины, подогреваемых Россией, а также в связи с масштабным наращиванием российского военного потенциала и антизападной пропагандой.