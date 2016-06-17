Массовое убийство в ночном клубе Флориды: после выстрелов преступник отслеживал новости о теракте в соцсетях

До начала стрельбы Матин разместил запись на странице "Альянс Абу Бакр Аль-Багдади" (лидер ИГИЛ – Ред.) в Facebook, передает ZN.UA со ссылкой на телеканал CBS News.

Затем, уже после начала стрельбы, он искал в социальных сетях записи с метками Pulse Orlando и shooting, вероятно, чтобы проверить вышел ли инцидент в топ новостей.

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Кроме того, он звонил в службу "911" и на местные телеканалы. Также имеется информация, что время стрельбы он общался с женой по смс. Источник телеканала утверждает, что пара обменялась сообщениями "Я люблю тебя".

Как сообщал УНИАН, число жертв теракта составило 49 человек. Нападавший был также убит. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.