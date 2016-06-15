Жена стрелка из Орландо знала о его намерениях устроить стрельбу - СМИ

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов, преедает РБК.

Причиной обвинений может стать то, что Нур Матин не сообщила властям о планах мужа, хотя знала о них. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, отмечает телеканал.

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По данным NBC, Матин рассказала ФБР, что была в магазине со своим супругом, когда он покупал боеприпасы и кобуру. Один раз она подвезла его до клуба Pulse, где и произошел теракт, так как Омар Матин хотел осмотреть его.

О том, что Нур Матин может стать фигурантом дела, сообщает и ABC News. По словам источников телеканала, она утверждает, что пыталась отговорить мужа от нападения. Изначально, говорят собеседники ABC, Матин не шла на контакт со следователями, однако согласилась сотрудничать после того, как на нее оказали давление.

Как сообщал УНИАН, число жертв теракта составило 49 человек. Нападавший был также убит. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.