Египет не подтверждает обнаружение обломков пропавшего самолета EgyptAir

"По поводу информации, которую распространяют некоторые спутниковые телеканалы об обнаружении обломков самолета EgyprAir у греческого острова Крит: EgyptAir связался с компетентными службами, они не подтвердили достоверность публикуемой информации", - говорится в заявлении ведомства, передает kommersant.ru. Ранее Reuters со ссылкой на греческие телеканалы сообщил, что обломки лайнера обнаружены к югу от греческого острова Карпатос.

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Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что самолет EgyptAir перед исчезновением совершал резкие маневры. " 03:39 самолет был зафиксирован к юго-юго-востоку от островов Касос и Карпатос… сразу же после он вошел в район полетной информации Каира и совершал резкие маневры и снижение, которые я описал: на 90° влево и затем на 360° вправо", - сказал министр. Также он добавил, что самолет резко менял курс, "быстро снижаясь с 37 тыс. футов до 15 тыс. футов, сигнал был потерян на высоте около 10 тыс. футов".

Как сообщал УНИАН, направлявшийся из Парижа в Каир самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir пропал с радаров диспетчеров сегодня утром. Президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что самолет потерпел крушение в Средиземном море. На борту самолета находились 56 пассажиров преимущественно из Египта и Франции и 10 членов экипажа.