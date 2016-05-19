Египет не подтверждает обнаружение обломков пропавшего самолета EgyptAir
Министерство авиации Египта не подтверждает достоверность информации об обнаружении обломков исчезнувшего самолета EgyptAir.
"По поводу информации, которую распространяют некоторые спутниковые телеканалы об обнаружении обломков самолета EgyprAir у греческого острова Крит: EgyptAir связался с компетентными службами, они не подтвердили достоверность публикуемой информации", - говорится в заявлении ведомства, передает kommersant.ru. Ранее Reuters со ссылкой на греческие телеканалы сообщил, что обломки лайнера обнаружены к югу от греческого острова Карпатос.
Читайте такжеCNN: Взрыв бомбы на борту – наиболее вероятна причина крушения А320
Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что самолет EgyptAir перед исчезновением совершал резкие маневры. " 03:39 самолет был зафиксирован к юго-юго-востоку от островов Касос и Карпатос… сразу же после он вошел в район полетной информации Каира и совершал резкие маневры и снижение, которые я описал: на 90° влево и затем на 360° вправо", - сказал министр. Также он добавил, что самолет резко менял курс, "быстро снижаясь с 37 тыс. футов до 15 тыс. футов, сигнал был потерян на высоте около 10 тыс. футов".
Как сообщал УНИАН, направлявшийся из Парижа в Каир самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir пропал с радаров диспетчеров сегодня утром. Президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что самолет потерпел крушение в Средиземном море. На борту самолета находились 56 пассажиров преимущественно из Египта и Франции и 10 членов экипажа.