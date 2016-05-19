В сети появилось видео прибывания кораблей на место поисков пропавшего рейса A320 EgyptAir
Глобальная система позиционирования морских судов MarineTraffic на своем канале на YouTube опубликовал видео, на котором показаны передвижения кораблей, прибывающих в рамках операции по поиску пропавшего лайнера A320 авиакомпании EgyptAir.
В MarineTraffic также заявили на своей странице в Twtter, что восемь торговых судов присоединились к поисковым работам.
Ранее сообщалось, что за час до запланированного времени посадки египетские военные получили сигнал бедствия с пропавшего самолета. Позже сами военные эту информацию опровергли.
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Самолет исчез с радаров через 3,5 часа после вылета из Парижа. На борту находились 66 человек, среди которых 10 членов экипажа. Среди них граждане и подданные Египта, Франции, Ирака, Великобритании, Саудовской Аравии, Бельгии, Кувейта, Судана, Чада, Португалии, Алжира и Канады.
В последний раз экипаж выходил на связь за 10 минут до пропажи с радаров и за 45 минут до запланированной посадки в Каире.
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В аэропорту Каира находятся родственники пассажиров пропавшего самолета. Авиакомпания вызвала на место врачей, организовала работу переводчиков и "горячей линии". В аэропорт приехал премьер-министр Египта Шериф Исмаил.