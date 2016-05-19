В сети появилось видео прибывания кораблей на место поисков пропавшего рейса A320 EgyptAir

14:50, 19 мая 2016
Мир
1139 0

Глобальная система позиционирования морских судов MarineTraffic на своем канале на YouTube опубликовал видео, на котором показаны передвижения кораблей, прибывающих в рамках операции по поиску пропавшего лайнера A320 авиакомпании EgyptAir.

А320 / скриншот

В MarineTraffic также заявили на своей странице в Twtter, что восемь торговых судов присоединились к поисковым работам.

Ранее сообщалось, что за час до запланированного времени посадки египетские военные получили сигнал бедствия с пропавшего самолета. Позже сами военные эту информацию опровергли. 

Читайте такжеОлланд: нельзя исключать ни одну из версий падения самолета EgyptAir

Самолет исчез с радаров через 3,5 часа после вылета из Парижа. На борту находились 66 человек, среди которых 10 членов экипажа. Среди них граждане и подданные Египта, Франции, Ирака, Великобритании, Саудовской Аравии, Бельгии, Кувейта, Судана, Чада, Португалии, Алжира и Канады.

В последний раз экипаж выходил на связь за 10 минут до пропажи с радаров и за 45 минут до запланированной посадки в Каире. 

Читайте такжеУ пропавшего самолета EgyptAir в 2013 году были проблемы с двигателем - СМИ

В аэропорту Каира находятся родственники пассажиров пропавшего самолета. Авиакомпания вызвала на место врачей, организовала работу переводчиков и "горячей линии". В аэропорт приехал премьер-министр Египта Шериф Исмаил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter