В сети появилось видео прибывания кораблей на место поисков пропавшего рейса A320 EgyptAir

В MarineTraffic также заявили на своей странице в Twtter, что восемь торговых судов присоединились к поисковым работам.

Ранее сообщалось, что за час до запланированного времени посадки египетские военные получили сигнал бедствия с пропавшего самолета. Позже сами военные эту информацию опровергли.

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Самолет исчез с радаров через 3,5 часа после вылета из Парижа. На борту находились 66 человек, среди которых 10 членов экипажа. Среди них граждане и подданные Египта, Франции, Ирака, Великобритании, Саудовской Аравии, Бельгии, Кувейта, Судана, Чада, Португалии, Алжира и Канады.

В последний раз экипаж выходил на связь за 10 минут до пропажи с радаров и за 45 минут до запланированной посадки в Каире.

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В аэропорту Каира находятся родственники пассажиров пропавшего самолета. Авиакомпания вызвала на место врачей, организовала работу переводчиков и "горячей линии". В аэропорт приехал премьер-министр Египта Шериф Исмаил.