Самолет EgyptAir с 69 людьми на борту исчез по пути из Парижа в Каир

Самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров по пути в Каир. На борту были 59 пассажиров и 10 членов экипажа. Как сообщает РБК со ссылкой на SkyNews, самолет пропал над Средиземным морем.

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Airbus A320-232 пропал через три с половиной часа после вылета из Парижа.

По разным данным, самолет последний раз выходил на связь во время полета над Грецией, другие источники сообщили, что последний сеанс связи был зафиксирован в небе над Турцией.

Самолет следовал рейсом MS804 из Парижа в Каир, он вылетел из аэропорта Шарль-де-Голь в 23.09 по парижскому времени.

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Согласно данным сервиса Flightradar, запись полета обрывается над Средиземным морем на подлете к Египту, при этом в таблице самолет отмечен как приземлившийся в Каире в 4:06 по местному времени (5:06 мск). Перед исчезновением самолета сервис не зафиксировал изменение высоты полета самолета — судно находилось на высоте 11 тыс. 270 метров. По информации Flightradar, самолет был выпущен в 2003 году.

В Twitter авиакомпании появились несколько сообщений о пропаже самолета.

EGYPTAIR A320 was at a height of 37.000ft, and disappeared after entering the Egyptian airspace with 10 miles. — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал с радаров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль, хотя ранее авиакомпания сообщила, что самолет не долетел до этой отметки 80 миль.

Чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к операции подключились ВВС Египта.