Олланд: нельзя исключать ни одну из версий падения самолета EgyptAir
Сейчас нельзя исключать ни одну из версий падения самолета EgyptAir. Перед исчезновением египетский A320 совершил разворот на 360 градусов.
Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает украинская редакция "Немецкой волны". "К сожалению, по нашей информации, самолет упал и теперь его не могут найти. Нельзя исключать никаких предположений или выделять какую-то наиболее вероятную версию", - пояснил французский президент.
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Кроме этого, как сообщили в Минобороны Греции, по имеющейся на данный момент информации, Airbus A320 авиакомпании EgyptAirперед исчезновением сделал ряд резких маневров, в том числе разворот на 360 градусов, передает РБК со ссылкой на Reuters.
"В 3:39 судно направлялось на юг - юго-восток к островам Кассос и Карпатос. После того, как лайнер вошел в район полетной информации (FIR) Каира, он сделал резкие маневры и снижения; 90 градусов влево, а затем 360 градусов вправо", - сказал глава ведомства Панос Камменос.