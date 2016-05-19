Олланд: нельзя исключать ни одну из версий падения самолета EgyptAir

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает украинская редакция "Немецкой волны". "К сожалению, по нашей информации, самолет упал и теперь его не могут найти. Нельзя исключать никаких предположений или выделять какую-то наиболее вероятную версию", - пояснил французский президент.

Читайте такжеСМИ назвали возможное место крушения самолета EgyptAir

Кроме этого, как сообщили в Минобороны Греции, по имеющейся на данный момент информации, Airbus A320 авиакомпании EgyptAirперед исчезновением сделал ряд резких маневров, в том числе разворот на 360 градусов, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"В 3:39 судно направлялось на юг - юго-восток к островам Кассос и Карпатос. После того, как лайнер вошел в район полетной информации (FIR) Каира, он сделал резкие маневры и снижения; 90 градусов влево, а затем 360 градусов вправо", - сказал глава ведомства Панос Камменос.