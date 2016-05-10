Более тысячи погибших по пути в ЕС беженцев обнаружены в безымянных могилах - BBC
Около 1250 мигрантов, умерших при попытке добраться в Европу через Средиземное море, были похоронены в безымянных могилах в течение последних двух лет.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Тела многих утонувших в море мигрантов были выброшены на берег и найдены рыбаками.
По данным BBC, на территории Греции, Турции и Италии было обнаружено по меньшей мере 70 могил, в которых были похоронены утонувшие беженцы.
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Власти этих стран признают, что им не удается установить личности всех погибших беженцев, несмотря на активную помощь волонтеров.
Переполненные лодки с мигрантами часто терпят крушение у берегов Европы, жертвами таких кораблекрушений становятся сотни человек.
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В середине апреля лодка, на борту которой было около 400 мигрантов, затонула в Средиземном море после отплытия из Египта.
Большинство пассажиров лодки были гражданами Сомали, в ней также были беженцы из Сирии и Эфиопии.