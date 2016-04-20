ПАСЕ приняла резолюцию по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе

Документ подписали 44 депутата, передает Росбалт. "Будучи убежденной в том, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, Парламентская Ассамблея подтверждает свою постоянную поддержку усилиям сопредседателям Минской группы ОБСЕ - единственного международного согласованного формата посредничества, для достижения прочного и справедливого урегулирования этого конфликта", - сказано в резолюции, размещенной на официальном сайте ПАСЕ.

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Ее авторы призывают уважать постоянные призывы сопредседателей Минской группы поддержать их мандат и не осложнять продолжающиеся переговоры. "Мы призываем все стороны предпринять решительные шаги и проявить необходимую политическую волю для достижения урегулирования путем переговоров на основе предложений стран-сопредседателей - Франции, США и России, отображенных в пяти заявлениях на уровне президентов, начиная с 2009 года", -отмечается в документе.

"Мы разделяем озабоченность по поводу повышения напряженности в зоне конфликта. Использование тяжелого вооружения, в частности, минометов и ракетных пусковых установок, неприемлемо и представляет собой серьезную опасность для гражданского населения. Мы глубоко сожалеем о гибели людей, в том числе гражданских лиц", - подчеркивают члены ПАСЕ.

В резолюции подчеркнуто, что "создание механизмов для расследования нарушений режима перемирия и ряд других предложений сопредседателей Минской группы по мерам укрепления доверия и консолидации по соглашению о прекращении огня 1994 года будет способствовать снижению напряженности и созданию более благоприятной атмосферы для проведения мирных переговоров".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 апреля в зоне карабахского конфликта начались масштабные столкновения между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в начале военных действий. 5 апреля было достигнуто соглашение о прекращении огня.