В Нагорном Карабахе прекращены боевые действия

Об этом сообщили в азербайджанском военном ведомстве, передает РБК.

"По данным министерства обороны, с 12.00 5 апреля на линии соприкосновения азербайджано-армянских было приостановлено операции с согласия сторон", — отмечается в сообщении.

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По данным ООН, по состоянию на 3 апреля вследствие обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 33 человека, более 200 – ранены.

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