В Нагорном Карабахе прекращены боевые действия
14:58, 05 апреля 2016Мир
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Министерство обороны Азербайджана заявило о прекращении боевых действий на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
REUTERS
Об этом сообщили в азербайджанском военном ведомстве, передает РБК.
"По данным министерства обороны, с 12.00 5 апреля на линии соприкосновения азербайджано-армянских было приостановлено операции с согласия сторон", — отмечается в сообщении.
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По данным ООН, по состоянию на 3 апреля вследствие обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 33 человека, более 200 – ранены.
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