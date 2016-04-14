В Сирии боевики ИГ сбили военный самолет – правозащитники

Правозащитники из сирийской Обсерватории по правам человека сообщают, что на юге Сирии был сбит военный самолет правительственных сил. Скорее всего, его подбили боевики ИГИЛ. Об этом пишет Reuters.

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По информации Обсерватории, военный самолет армии Асада был подбит и упал в районе военного аэропорта Хальхалла, на северо-восток от города Ас-Сувейда.

Близкое к ИГ агентство Amaq также сообщило, что в этом районе был сбит самолет. Некоторые источники заявляли, что он принадлежит российским ВКС.

Кроме того, сегодня распространялась информация о том, что самолет ВКС РФ был сбит на севере страны под Раккой. Как передает "ТАСС", представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что это провокация и "авиация Воздушно-космических сил (РФ) сегодня, 14 апреля, в этом районе не работала".

Отметим, что 5 апреля связанные с аль-Каидой боевики в Сирии также сбили военный самолет правительственных сил. А 12 апреля в Сирии разбился российский ударный вертолет Ми-28.