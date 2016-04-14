В Сирии боевики ИГ сбили военный самолет – правозащитники
Пилот, предположительно, успел спастись.
Правозащитники из сирийской Обсерватории по правам человека сообщают, что на юге Сирии был сбит военный самолет правительственных сил. Скорее всего, его подбили боевики ИГИЛ. Об этом пишет Reuters.
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По информации Обсерватории, военный самолет армии Асада был подбит и упал в районе военного аэропорта Хальхалла, на северо-восток от города Ас-Сувейда.
Близкое к ИГ агентство Amaq также сообщило, что в этом районе был сбит самолет. Некоторые источники заявляли, что он принадлежит российским ВКС.
Кроме того, сегодня распространялась информация о том, что самолет ВКС РФ был сбит на севере страны под Раккой. Как передает "ТАСС", представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что это провокация и "авиация Воздушно-космических сил (РФ) сегодня, 14 апреля, в этом районе не работала".
Отметим, что 5 апреля связанные с аль-Каидой боевики в Сирии также сбили военный самолет правительственных сил. А 12 апреля в Сирии разбился российский ударный вертолет Ми-28.