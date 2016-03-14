Министр обороны Польши назвал терактом авиакатастрофу под Смоленском

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Мацеревич заявил, что эта акция была направлена на то, чтобы лишить Польшу людей, которые – по его словам – вели страну к независимости.

Он упомянул эту авиакатастрофу в одном ряду с действиями, вина за которые возлагается многими наблюдателями на Россию – к примеру, обострение ситуации на востоке Украины – однако напрямую не заявил, что за падение самолета ответственна Москва.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что перевозивший президента Леха Качиньского и других польских чиновников самолет Ту-154М, потерпевший крушение в апреле 2010 года под российским Смоленском, разрушился в воздухе еще до столкновения с землей.

Напомним, самолет Ту-154М, на котором летели президент Польши Лех Качиньский, его супруга, представители высшего командования и политических партий, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате погибли 96 человек.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет опубликовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы. Комитет пришел к выводу, что все системы самолета до столкновения с землей работали нормально, а основная ответственность за трагедию лежит на пилотах, которые отказались уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. При этом эксперты пришли к выводу, что пилоты действовали под давлением со стороны польских чиновников на борту.

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Польская сторона не согласилась с этим выводом и в августе 2011 года возобновила расследование катастрофы. 27 марта 2015 года польская прокуратура обвинила в трагедии смоленских диспетчеров. Следственный комитет РФ эти обвинения отверг.

В то же время после победы на парламентских выборах в ноябре 2015 года партии Качиньского "Право и справедливость" (ныне возглавляемой его братом Ярославом) были озвучены планы о проведении нового расследования этой катастрофы.