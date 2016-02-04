Польский министр заявил о "распаде" самолета с Качиньским еще в воздухе, расследование возобновят

Об этом он заявил в четверг, передает Gazeta Wyborcza.

По его словам, у польской Комиссии по расследованию авиационных происшествий имеются полные данные о работе устройств и параметрах полета за все его время от старта до "распада самолета в воздухе (на высоте) примерно 15-18 метров над землей".

Мацеревич заявил, что исходя из материалов, собранных комиссией, "нужно однозначно заявить, что были скрыты основные факты и основная информация, которые коренным образом меняют взгляд на события".

Министр отметил, что вновь созданная в рамках Комиссии по расследованию авиационных происшествий подкомиссия по расследованию крушения Ту-154 "на основании новых открывшихся обстоятельств изучит снова всю Смоленскую трагедию, начиная с тех событий, которые расследованы до сих пор не были - связанных с ремонтом самолета, и заканчивая расследованием действий, которые были направленны на то, чтобы сделать невозможным открытие истины".

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Как передает BBC, комиссию, которая возьмется заново расследовать катастрофу Ту-154, возглавил авиаконструктор, а также советник Международной организации гражданской авиации и министерства обороны США Вацлав Берчиньский, в нее вошли несколько десятков экспертов - как польских, так и из других стран.

Напомним, самолет Ту-154М, на котором летели президент Польши Лех Качиньский, его супруга, представители высшего командования и политических партий, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате погибли 96 человек.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет опубликовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы. Комитет пришел к выводу, что все системы самолета до столкновения с землей работали нормально, а основная ответственность за трагедию лежит на пилотах, которые отказались уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. При этом эксперты пришли к выводу, что пилоты действовали под давлением со стороны польских чиновников на борту.

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Польская сторона не согласилась с этим выводом и в августе 2011 года возобновила расследование катастрофы. 27 марта 2015 года польская прокуратура обвинила в трагедии смоленских диспетчеров. Следственный комитет РФ эти обвинения отверг.

В то же время после победы на парламентских выборах в ноябре 2015 года партии Качиньского "Право и справедливость" (ныне возглавляемой его братом Ярославом) были озвучены планы о проведении нового расследования этой катастрофы.