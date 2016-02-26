Войскам Альянса придется с боями пробиваться через Калининград: в НАТО рассказали о рисках военного конфликта с РФ

Американские военные должны помочь Европе противостоять агрессивной политике России, заявил главнокомандующий сил НАТО в Европе Филипп Бридлав, передает ресурс stripes.com.

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"Мы должны исправить ошибки в построении системы обороны, которые совершали последние 20 лет", - считает генерал.

"Россия заняла враждебную позицию и представляет долгосрочную угрозу существованию Запада. Это не холодная война. Но я уверен, что мы не на тех позициях, на которых должны быть постоянно дислоцированные силы и обеспеченные тылы, на которые мы можем быстро положиться", - добавил Бридлав.

НАТО готовится нарастить свое присутствие вдоль восточного фланга новым многонациональным подразделением.

Но, по словам Бридлава, но в случае военной конфронтации с Россией войскам Альянса придется с боями пробиваться через Калининград - российский анклав на Балтийском море между Польшей и Литвой - его Бридлав описал как "крепость", нашпигованную системами вооружений, способными поражать цели с суши, моря и воздуха.

"Мы должны быть уверены, что можем разбить его…", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, военные действия России на территории Украины побудили НАТО расширить присутствие на восточных границах Альянса.

"Много лет мы видели, как Россия инвестирует в свои вооруженные силы и активно их тренирует. Но это уже не просто тренировки, она применяет их против других государств, изменяя границы в Европе, как это произошло с Грузией, а потом с Украиной", – подчеркнул он.

Также он заявил, что НАТО увеличит размер сил реагирования до 40 тысяч, а время реагирования этих сил на угрозы должно укладываться в пару дней.

Напомним, 13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и НАТО скатились к новой "холодной войне". "Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой "холодной войны", - сказал он.