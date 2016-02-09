НАТО увеличит численность сил реагирования до 40 тысяч - Столтенберг
Военные действия России на территории Украины побудили НАТО расширить присутствие на восточных границах Альянса.
Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает "Радио Свобода".
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"Много лет мы видели, как Россия инвестирует в свои вооруженные силы и активно их тренирует. Но это уже не просто тренировки, она применяет их против других государств, изменяя границы в Европе, как это произошло с Грузией, а потом с Украиной", – подчеркнул он.
Он подчеркнул, что НАТО увеличит размер сил реагирования до 40 тысяч, а время реагирования этих сил на угрозы должно укладываться в пару дней.
Кроме того, Столтенберг напомнил о нарушении воздушного пространства Турции и стран Балтии, которые входят в НАТО, российскими самолетами.
"Мы должны отвечать на новейшие вызовы, поэтому НАТО усиливает присутствие в Турции и Литве, в том числе на воде и воздухе за счет Вооруженных сил США", – пояснил Столтенберг.
Добавим, ранее в НАТО свои действия назвали "пропорциональными и с целью обороны". При этом в Альянсе заявили, что держат открытыми каналы для диалога с РФ.