Медведев заявил, что он не говорил о начале новой "холодной войны" между Россией и НАТО

Об этом он сказал в интервью американскому журналу Time, говорится на на сайте правительства РФ.

Медведев объяснил, что, с его точки зрения, к новой "холодной войне" подталкивают действия НАТО.

"Я нигде не говорил о том, что началась новая "холодная война", но я говорил о том, что решения НАТО подталкивают к возникновению новой холодной войны. Я это говорил и готов это еще раз подтвердить", - сказал премьер России.

Читайте такжеМедведев: в ЕС понимают, что санкции против России - "это плохо"Напомним, 13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и НАТО скатились к новой "холодной войне". "Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой "холодной войны", - сказал он.