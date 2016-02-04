США и Франция обвинили Кремль и Асада в срыве мирных переговоров по Сирии

Об этом заявили представители официальных Парижа и Вашингтона, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". По словам госсекретаря США Джона Керри, наступление сирийских войск показало нехватку серьезности намерений правительства страны в отношении переговоров.

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"Продолжение наступления войск сирийского режима, при поддержке ударов российской авиации с воздуха, (...) дало четкий сигнал о намерении искать скорее военное решение, чем дать возможность для поиска политического", - подчеркнул Джон Керри.

Вашингтон призвал Россию направить "военную энергию" против террористической группировки "Исламское государство", а не "против оппозиции или гражданских лиц".

В свою очередь министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус обвинил Дамаск и Москву в "торпедировании мирных усилий" из-за начала наступательной операции вблизи Алеппо. Он назвал наступление на Алеппо "беспощадным". По словам главного дипломата Франции, целью наступления было - "заблокировать Алеппо и сотни тысяч его жителей и задушить их".

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что атака сирийской армии под Алеппо серьезно помешала мирному процессу в Женеве. Немецкий дипломат предложил провести в Мюнхене новую подготовку к переговорам.