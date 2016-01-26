В Алеппо смертник взорвал автоцистерну, погибли по меньшей мере 23 человек

Как передает Радио Свобода, об этом сообщила группа "Сирийская обсерватория по правам человека", базирующейся в Великобритании.

По ее данным, среди убитых есть 19 бойцов мощной исламской группировки, в том числе 4 офицеров и 4 гражданских лица.

Сообщается, что нападение произошло возле города Сукари на КПП, ведущем к одному из объектов безопасности, который принадлежит группировке "Ахрар аш-Шам". По предварительным данным, погибли и несколько заключенных, которые были на территории этого объекта, повреждены 3 здания.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако "Ахрар аш-Шам" в последнее время неоднократно становился объектом атак.

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В сентябре 2014 года большинство руководящего состава группировки было уничтожено в результате взрыва в штаб-квартире в провинции Идлиб, тогда погибло около 50 человек.

Среди подозреваемых были сирийский режим и боевики группировки "Исламское государство".

"Сирийская обсерватория по правам человека" также сообщила, что командир "Ахрар аш-Шам" и 11 членов группы также были убиты 25 января в ходе российского авиаудара, среди погибших было и трое детей.

Умеренная исламистская группировка "Ахрар аш-Шам" контролирует провинцию Идлиб и вместе с партнерскими "Аль-Каидой" и "Фронтом Аль-Нусра" борется против Башара Аль-Асада группировки "Исламское государство".

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