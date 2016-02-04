Штайнмайер: наступление сирийских правительственных войск в Алеппо усложнил переговоры в Женеве

Об этом заявил глава немецкого министерства иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Deutsche Welle со ссылкой на сайт ведомства.

"В последние дни становилось все очевиднее, насколько армейское наступление под Алеппо и нехватка готовности режиму Асада в действительности предоставить гуманитарный доступ к заблокированным городам и селам усложнили женевские переговоры", - сказал политик.

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Глава немецкого МИД подчеркнул, что альтернативы начатому в Вене мирному процессу нет - конфликт должен быть решен исключительно в политической плоскости. Он призвал всех участников переговоров приложить максимум усилий для достижения прогресса.

Штайнмайер добавил, что следующая возможность проявить совместные усилия с региональными игроками будет "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 12-14 февраля.

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Как сообщал УНИАН, спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил перерыв до 25 февраля в международных переговорах по Сирии, которые начались в понедельник.