Появилась полная версия доклада Высокого суда Лондона по убийству Литвиненко

Высокий суд Лондона завершил публичные слушания и 21 января огласил решение по делу о гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

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Судья Роберт Оуэн в докладе, который он готовил несколько месяцев, пришел к выводу, что «операция ФСБ по убийству Литвиненко, вероятно, была утверждена Патрушевым, а также президентом Путиным» (Николай Патрушев — бывший руководитель ФСБ), говорится на сайте Открытой России.