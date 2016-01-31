Появилась полная версия доклада Высокого суда Лондона по убийству Литвиненко
16:18, 31 января 2016Мир
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Открытая Россия перевела на русский язык все 327 страниц доклада судьи Роберта Оуэна по делу об убийстве Александра Литвиненко.
Александр Литвиненко / kuznecovsv.livejournal.com
Высокий суд Лондона завершил публичные слушания и 21 января огласил решение по делу о гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
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Судья Роберт Оуэн в докладе, который он готовил несколько месяцев, пришел к выводу, что «операция ФСБ по убийству Литвиненко, вероятно, была утверждена Патрушевым, а также президентом Путиным» (Николай Патрушев — бывший руководитель ФСБ), говорится на сайте Открытой России.
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