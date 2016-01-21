Кремль назвал доклад по делу об убийстве Литвиненко в Лондоне "политически ангажированным"

В Москве считают доклад по делу об убийстве экс-офицера ФСБ Литвиненко в Лондоне политически предвзятым. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Сожалеем, что чисто уголовное дело было политизировано и омрачило общую атмосферу двусторонних отношений. Очевидно, что решение о приостановлении коронерского расследования и начале "публичных слушаний" имело ярко выраженную политическую подоплеку", - утверждает Захарова.

"С учетом этого не было оснований ожидать, что итоговый доклад политически ангажированного и крайне непрозрачного процесса, подводившегося под заранее определенный, "нужный" результат, вдруг окажется объективным и беспристрастным", - заявляют в Кремле.

Ранее сегодня лондонский суд признал президента РФ Владимира Путина "вероятно" причастным к гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Самочувствие Литвиненко стало ухудшаться после встречи с бывшими коллегами Луговым и Ковтуном и совместного чаепития в лондонском отеле Millennium.

После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Однако он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными.

Ковтун в свою очередь ранее заявил, что отказывается от дачи показаний по видеосвязи из Москвы, поскольку не имеет права этого делать в виду обязательств, наложенных на него в рамках российского следствия по уголовному делу об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. По его словам, в рамках следствия им дана "подписка о неразглашении данных предварительного расследования".

Александр Литвиненко - подполковник госбезопасности РФ, в 1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ. Критик российских властей и лично Путина.