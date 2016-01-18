The Sunday Times: Кэмерон обсудит со спецслужбами доклад об отравлении экс-агента ФСБ Литвиненко

В документе, как ожидается, будет говориться о причастности Кремля к смерти бывшего сотрудника ФСБ, пишет британская газета The Sunday Times.

Глава британского правительства и Совет национальной безопасности обсудят результаты расследования, прежде чем решить, следует ли предпринять в отношении Москвы какие-либо действия, цитирует издание Росбалт.

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Как сообщил источник в британских спецслужбах, неопровержимые доказательства того, кто заказал убийство Литвиненко, отсутствуют, однако "нет сомнений в том, кто именно являлся исполнителем этого преступления".

По словам одного из сотрудников Даунинг-стрит, ответственность за убийство в докладе будет возлагаться на Кремль. В то же время собеседник газеты отметил, что Лондон не намерен драматизировать ситуацию: "Мы не будем объявлять России войну".

Доклад по итогам расследования обстоятельств смерти Александра Литвиненко, в теле которого был обнаружен радиоактивный полоний-210, должен быть обнародован 21 января.