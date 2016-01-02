В Египте обнаружили тайник боевиков с полутора тоннами взрывчатки

Около 1,5 тонны взрывчатки обнаружено египетскими военнослужащими на Синайском полуострове.

Об этом сообщил официальный представитель армии Египта Мухаммед Самир, передает ТАСС.

По его словам, тайник боевиков, в котором находилось 32 мешка с взрывчатыми веществами большой мощности, был найден армейским патрулем в районе Эль-Косыма в центральной части Синая.

Помимо этого, в нем также находилось большое количество боеприпасов, в том числе для крупнокалиберных пулеметов. Изъяты также два внедорожника, которые использовались экстремистами, и две тонны топлива.

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Действующее на Синае экстремистское подполье резко активизировалось после низложения военными летом 2013 года организации "Братья-мусульмане". Несмотря на масштабные армейские операции и полицейские рейды, ликвидировать боевиков пока не удается. Наиболее горячей точкой остается север полуострова, где практически ежедневно совершаются теракты и атаки на расположения силовых структур, а также сотрудничающих с ними местных жителей.

За большинством нападений и диверсий стоят группировка боевиков "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшей более года назад на верность террористической организации "Исламское государство".