В Египте обнаружили тайник боевиков с полутора тоннами взрывчатки
Помимо этого, в нем также находилось большое количество боеприпасов, в том числе для крупнокалиберных пулеметов.
Около 1,5 тонны взрывчатки обнаружено египетскими военнослужащими на Синайском полуострове.
Об этом сообщил официальный представитель армии Египта Мухаммед Самир, передает ТАСС.
По его словам, тайник боевиков, в котором находилось 32 мешка с взрывчатыми веществами большой мощности, был найден армейским патрулем в районе Эль-Косыма в центральной части Синая.
Помимо этого, в нем также находилось большое количество боеприпасов, в том числе для крупнокалиберных пулеметов. Изъяты также два внедорожника, которые использовались экстремистами, и две тонны топлива.
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Действующее на Синае экстремистское подполье резко активизировалось после низложения военными летом 2013 года организации "Братья-мусульмане". Несмотря на масштабные армейские операции и полицейские рейды, ликвидировать боевиков пока не удается. Наиболее горячей точкой остается север полуострова, где практически ежедневно совершаются теракты и атаки на расположения силовых структур, а также сотрудничающих с ними местных жителей.
За большинством нападений и диверсий стоят группировка боевиков "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшей более года назад на верность террористической организации "Исламское государство".