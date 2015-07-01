В результате нападений на Синае погибли минимум 10 египетских солдат

"Минимум 10 военнослужащих египетской армии погибли в результате нападений террористов на Синайском полуострове в Египте", - сообщает ВВС.

В сообщении говорится, что более 70 террористов атаковали 5 блокпостов около города Шейх Зувейд, в провинции Северный Синай.

В ходе вооруженных столкновений было ликвидировано 23 нападавших и 3 бронированных автомобиля, оборудованных крупнокалиберными пулеметами.

По неподтвержденным данным, в результате атак погибло более 30 египетских военнослужащих, еще несколько были захвачены в плен.

Теракт произошел через два дня после убийства в Каире генерального прокурора Египта Хишама Бараката.