В результате нападений на Синае погибли минимум 10 египетских солдат
12:51, 01 июля 2015Мир
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Террористы атаковали 5 блокпостов у города Шейх Зувейд на Синайском полуострове в Египте.
Террористы атаковали блокпосты египетской армии на Синайском полуострове в Египте / google.com.ua
"Минимум 10 военнослужащих египетской армии погибли в результате нападений террористов на Синайском полуострове в Египте", - сообщает ВВС.
В сообщении говорится, что более 70 террористов атаковали 5 блокпостов около города Шейх Зувейд, в провинции Северный Синай.
В ходе вооруженных столкновений было ликвидировано 23 нападавших и 3 бронированных автомобиля, оборудованных крупнокалиберными пулеметами.
По неподтвержденным данным, в результате атак погибло более 30 египетских военнослужащих, еще несколько были захвачены в плен.
Теракт произошел через два дня после убийства в Каире генерального прокурора Египта Хишама Бараката.
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