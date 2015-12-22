Премьер Турции назвал "империалистическими" цели России в Сирии

Он заявил, что Сирия не должна стать одной из целей реализации имперских планов России, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Сирийская земля не является и не будет частью российских импералистических целей", - сказал турецкий премьер.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что при авиударах российской авиации по территории Сирии погибли более 600 мирных жителей.

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Ранее, 20 декабря, были нанесены авиаудары по городу Идлиб, который находится под контролем вооруженных повстанцев. Удары пришлись по оживленной рыночной площади в центре города, по государственным зданиям и по жилым кварталам.

По словам министра иностранных дел Турции, авиаудары России лишь усиляют «Исламское государство». Он отметил, что Россия «мечтает» вернуть страну в руки Башара Асада.