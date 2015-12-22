Премьер Турции назвал "империалистическими" цели России в Сирии
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выступил с осуждением авиаударов по сирийскому городу Идлиб, который контролируется повстанцами.
Он заявил, что Сирия не должна стать одной из целей реализации имперских планов России, передает РБК со ссылкой на Reuters.
"Сирийская земля не является и не будет частью российских импералистических целей", - сказал турецкий премьер.
Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что при авиударах российской авиации по территории Сирии погибли более 600 мирных жителей.
Читайте такжеHuman Rights Watch обвинила РФ и сирийскую армию в применении кассетных бомб
Ранее, 20 декабря, были нанесены авиаудары по городу Идлиб, который находится под контролем вооруженных повстанцев. Удары пришлись по оживленной рыночной площади в центре города, по государственным зданиям и по жилым кварталам.
По словам министра иностранных дел Турции, авиаудары России лишь усиляют «Исламское государство». Он отметил, что Россия «мечтает» вернуть страну в руки Башара Асада.