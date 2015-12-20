Российская авиация разбомбила жилые кварталы в сирийской провинции Идлиб (видео)

В результате атаки российской авиации на подконтрольный сирийской оппозиции город Эриха провинции Идлиб погибли 40 человек, включая детей, еще 70 человек получили ранения, сообщает Сегодня.ua.

"По сообщению представителей сил гражданской обороны Эриха, бомбы упали на рынок. В результате авианалета городу нанесен значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в городе продолжаются работы по разбору завалов. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Как сообщалось, по данным The Independent, в результате авиаударов российских военно-космических сил в Сирии погибли 403 мирных жителя, среди которых 97 детей.

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Отмечается, что воздушная военная операция России в Сирии началась 30 сентября после соответствующего запроса президента страны Башара Асада, которому с момента начала войны в Сирии в 2011 году Россия оказывает поддержку, в то время как страны НАТО и ЕС обвиняют режим Асада в военных преступлениях и требуют его отставки.

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Несмотря на заявленную Россией цель операции – борьба с боевиками "Исламского государства", ряд стран, СМИ и свидетелей заявляли, что цели бомбардировок РФ в Сирии не имели отношения к ИГ, а ведутся против оппозиции режима Асада.

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В частности, международная исследовательская группа Bellingcat обнародовала результаты расследования авиаударов России в Сирии, согласно которым, большая часть бомбардировок пришлись на области, где действуют вооруженные группировки противников режима Асада, не относящиеся к террористам "Исламского государства".