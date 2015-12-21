Турция обвинила Россию в гибели 600 сирийцев в результате авиаударов

По его словам, 150 из них — дети. Как сказал Чавушоглу, 200 человек погибли при бомбардировке в провинции Идлиб 20 декабря.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия в большинстве случаев наносит удары не по «Исламскому государству», а по повстанцам, противостоящим президенту страны Башару Асаду, пишет Медуза по информации Anadolu.

Читайте такжеВ Турции заявили о ликвидации 70 курдских боевиков20 декабря были нанесены авиаудары по городу Идлиб, который находится под контролем вооруженных повстанцев. Удары пришлись по оживленной рыночной площади в центре города, по государственным зданиям и по жилым кварталам. Как сообщал Reuters, предположительно удары были нанесены российскими ВВС.

По словам министра иностранных дел Турции, авиаудары России лишь усиляют «Исламское государство». Он отметил, что Россия «мечтает» вернуть страну в руки Башара Асада.