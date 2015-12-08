В Кремле прокомментировали заочное обвинение Ходорковского по делу об убийстве

"Естественно, не было и ее (информации) не могло быть", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он уточнил, что имеет в виду ту информацию, которая сейчас появилась у Следственного комитета России.

"Не было той информации, которая появилась сейчас и стала поводом для тех действий, которые предпринимают следственные органы", - сказал представитель Кремля.

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При этом Песков признал, что "подозрения и определенная информация имелись" на момент помилования Ходорковского. "Но следственные органы не прекращают свою работу, здесь в данном случае речь уже о возникновении каких-то новых обстоятельств", - отметил пресс-секретарь президента. По его словам, об этих новых обстоятельствах должны сообщать следственные органы.

Как сообщал УНИАН, Ходорковскому заочно предъявлено обвинение в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Петухова в 1998 году.

Его вызвали на допрос в качестве обвиняемого.