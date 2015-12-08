СК РФ вызвал Ходорковского на допрос в качестве обвиняемого

Повестку от Следственного комитета РФ Ходорковский опубликовал на своей странице в Twitter.

"Отцу сегодня притащили. Как будто мой адрес не знают. Сообщаю: Hanover sq. 16. Мрачная попытка смены темы обсуждения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеХодорковский спрогнозировал период окончания эры Путина

В повестке сказано, что Ходорковский должен явиться на допрос в Москву 11 декабря в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Отцу сегодня притащили. Как будто мой адрес не знают. Сообщаю: Hanover sq. 16 Унылая попытка смены темы обсуждения. pic.twitter.com/FF50ZHD94e — Ходорковский Михаил (@mich261213) December 7, 2015

Как сообщал УНИАН, Михаил Ходорковский считает, что президент России Владимир Путин может начать полномасштабную войну с Украины, стран Прибалтики или на Ближнем Востоке.