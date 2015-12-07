Песков рассказал, почему Путин решил игнорировать информацию по "делу Чайки"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что сведения не вызвали интереса, поскольку речь шла не о Генпрокуроре России, а о его совершеннолетних детях, пишет Лента.ру.

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Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

Сам генеральный прокурор заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.