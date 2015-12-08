Ходорковскому заочно предъявили обвинение по делу об убийстве

"По делу об убийстве мэра Нефтеюганска Петухова следствие заочно предъявило обвинение Ходорковскому", - сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. С этим и связан его вызов на допрос. Ходорковский в настоящее время находится за пределами России.

В то же время, Русская служба Би-би-си сообщает, что следственный комитет России не подтверждает ранее распространенную информацию об объявлении Ходорковского в федеральный розыск: "в ведомстве подтвердить данные о розыске оппозиционера отказались".

Кроме этого, по данным РИА Новости, информацию о федеральном розыске Ходорсковского не подтвердила и его пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, ранее сам Ходорковский сообщил о том, что российский Следственный комитет вызвал его на допрос в качестве обвиняемого. В своем "Твиттере" бизнесмен опубликовал фотографию повестки из СКР.

Отмечается, из повестки следует, что речь идет о допросе о событиях 1998 года - по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Повестку принесли 82-лентему отцу Михаила Ходорковского, Борису.

Пресс-секретарь Ходорковского сообщила, что он не намерен связываться со Следственным комитетом и даже заочно участвовать в каких-либо следственных действиях. В августе отца оппозиционера Бориса Ходорковского вызывали на допрос в связи с возобновлением того же дела.