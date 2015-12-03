Россия сохранит запрет на полеты в Египет до конца года

Об этом сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов, передают РИА Новости. "Это (восстановление полетов между странами) произойдет тогда, когда мы с египетскими коллегами создадим такие условия в области транспортной террористической защищенности всех объектов, которые позволят открыть это сообщение. Мы не будем говорить о сроках, это во многом зависит от египетской стороны. Потому что именно египетская сторона должна эти условия создать", - сказал он.

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Минтранс России анонсировал начало переговоров о возобновлении полетов в Египет 2 декабря. Днем ранее о том, что страны находятся в постоянном диалоге и запрет на перелеты между государствами может быть снят, заявил посол Египта в Москве Мохамед Эль-Бадри.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября указ о приостановке полетов из России в Египет подписал президент Владимир Путин. Остановка полетов вызвана тем, что 31 октября исламисты сбили Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту (в основном россияне), погибли.