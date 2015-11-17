В Египте опровергли данные о задержании подозреваемых в причастности к теракту с А321
12:49, 17 ноября 2015Мир
685 0
МВД Египта опровергло информацию о якобы задержании в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх двоих подозреваемых в причастности к теракту на борту российского А321, потерпевшего крушение над Синаем 31 октября.
По данным МВД Египта информация о задержании подозреваемых не соответствует действительности / fb.ru
"Эта информация совершенно не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе министерства внутренних дел, сообщает ТАСС.
Читайте такжеРФ объявила награду за информацию об организаторах теракта на борту A321
Напомним, ранее Reuters сообщил, что в Египте задержаны несколько человек, которые, вероятно, помогали в организации взрыва.
Как сообщал УНИАН, в России катастрофу А321 признали терактом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter