В Египте опровергли данные о задержании подозреваемых в причастности к теракту с А321

"Эта информация совершенно не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе министерства внутренних дел, сообщает ТАСС.

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Напомним, ранее Reuters сообщил, что в Египте задержаны несколько человек, которые, вероятно, помогали в организации взрыва.

Как сообщал УНИАН, в России катастрофу А321 признали терактом.