В Египте опровергли данные о задержании подозреваемых в причастности к теракту с А321

12:49, 17 ноября 2015
Мир
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МВД Египта опровергло информацию о якобы задержании в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх двоих подозреваемых в причастности к теракту на борту российского А321, потерпевшего крушение над Синаем 31 октября.

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"Эта информация совершенно не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе министерства внутренних дел, сообщает ТАСС.

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Напомним, ранее Reuters сообщил, что в Египте задержаны несколько человек, которые, вероятно, помогали в организации взрыва.

Как сообщал УНИАН, в России катастрофу А321 признали терактом.

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