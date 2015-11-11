Президент Египта обещает поддержать работников туриндустрии Шарм-эш-Шейха

"Огни Шарм-эш-Шейха и Хургады не погаснут, пока мы здесь. Мы поддержим их в сложившейся ситуации", - заявил египетский президент журналистам во время визита в Шарм-эш-Шейх, передает Lenta.ru. По данным властей, отказ России и Великобритании от полетов в эту страну будет стоить бюджету $280 млн ежемесячно.

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Между тем, как заявил глава местной ассоциации хозяев магазинов Саид Мегед, когда президент прибывал в город, в тот самый момент менеджеры гостиниц увольняли персонал. "Для туристической сферы настала катастрофа, и инвесторы первым делом решают все свои проблемы за счет маленького человека, работника", - резюмировал бизнесмен.

Для Египта туризм является одним из главных источников дохода.

Напомним, после крушения российского лайнера Airbus А321 в небе над Синайским полуостровом 31 октября, турпоток в Египет значительно снизился. Снижение обусловлено информацией о том, что российский самолет мог потерпеть крушение в результате взрыва заложенной бомбы на его борту.

К настоящему времени ряд стран в том числе Великобритания и Россия, откуда в Египет больше всего прилетает туристов, остановили полеты в эту страну.