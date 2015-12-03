Спецслужбам удалось "выдавить" почти всех террористов из РФ - Путин

Об этом он сказал в ходе выступления с посланием перед Федеральным собранием, передает УНИАН.

«Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду, справедливость и будущее цивилизации. Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это горе, которое навсегда останется с нами. Потребовалось почти 10 лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы практически выдавили террористов из России. Но зло до сих пор дает о себе знать», - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, Путин хочет "отбросить все споры и расхождения" для создания антитеррористического фронта под эгидой ООН.