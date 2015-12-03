Путин хочет "отбросить все споры и расхождения" и создать антитеррористический фронт под эгидой ООН

Президент РФ Владимир Путин хочет "отбросить все споры и расхождения" для создания антитеррористического фронта под эгидой ООН. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в своем послании Федеральному собранию РФ.

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"Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединённых Наций", - сказал Путин.

По его словам, каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром террористов, подтвердить свою солидарность, и не декларациями, а конкретными действиями.

"Это значит – никакого убежища бандитам. Никаких двойных стандартов. Никаких контактов с любыми террористическими организациями. Никаких попыток использовать их в своих целях. Никакого преступного, кровавого бизнеса с террористами", - утверждает он.

Путин считает, что уроки прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом, и проводит исторические параллели.

"В ХХ веке нежелание своевременно объединить усилия в борьбе с нацизмом было оплачено десятками миллионов жизней, самой кровавой мировой войной. Сегодня мы вновь, лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской идеологией и не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей", - сказал Путин.