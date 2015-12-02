ИГ опубликовало видео казни "агента ФСБ"
21:20, 02 декабря 2015Мир
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Террористическая организация "Исламское государство" опубликовала видеозапись убийства человека, который называет себя агентом Федеральной службы безопасности России.
ИГИЛ показало видео расправы над якобы агентом ФСБ России / heavy.com
Как отмечает BBC, на видеозаписи человек в красном комбинезоне заявляет на русском языке, что был завербован ФСБ летом 2014 года в Майкопе, а затем заслан на территорию, контролируемую ИГ, в Ираке.
Он утверждает, что родом из Грозного.
Боевики снова повторили свои угрозы новых кровавых нападений в адрес России.
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Подтвердить достоверность этой информации, так же как и сам факт убийства, не представляется возможным.
В пресс-службе ФСБ РФ на вопрос русской службы BBC ответили, что не располагают информацией об этом видео.
Скриншоты с видео - ниже. Кадр с отрезанием предполагаемому ФСБшнику головы на нем также присутствует.
ИГИЛ показало ролика с якобы казнью "агента ФСБ" / скриншоты heavy.com
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