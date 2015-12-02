Давутоглу: Рационально объяснить предположения России невозможно

"Рационально объяснить предположения России невозможно", - приводит слова Давутоглу агентство Рейтер.

Выступая перед представителями деловых кругов в Анкаре, турецкий премьер призвал Москву совместно работать над тем, чтобы уменьшить уровень напряженности в отношениях между двумя странами, передает Русская служба ВВС.

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Комментируя введенное Москвой эмбарго на импорт некоторых турецких товаров, Мехмет Давутоглу сообщил, что власти Турции разрабатывают контрмеры, однако называть их не стал.

По словам турецкого министра, санкции, введенные Москвой после инцидента с российским Су-24 на турецко-сирийской границе, бьют в первую очередь по турецкому бизнесу, что противоречит международному праву.

В среду российские военные представили снимки, по их словам, доказывающие транспортировку нефти в Турцию, и заявили, что в эти операции вовлечены лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его семья.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".

В ответ на эти слова Путина президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал покинуть свой пост, если появятся доказательства того, что Турция покупает нефть у боевиков ИГ.