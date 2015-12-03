Чтобы не допустить возвращения боевиков-россиян: Путин рассказал, зачем начал бомбардировки в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии. Среди них – немало выходцев из России, из стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах», - сказал Путин.

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«Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской власти. И в Сирии наши вооружённые силы сражаются, прежде всего, за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан», - добавил президент РФ.

Он заявил, что армия и флот России «убедительно показали свою боеготовность, свои возросшие возможности».

По словам Путина, в борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала «предельную ответственность и своё лидерство».

«Эти решительные действия поддержаны российским обществом. И в такой абсолютно определённой позиции наших граждан – глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, проявление истинных патриотических чувств и высоких нравственных качеств, убеждённость в том, что национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать», - считает Путин.