Российские Су-34 в Сирии впервые вооружили ракетами "воздух-воздух"

Об этом сообщил представитель Воздушно-космических сил РФ полковник Игорь Климов, передает РИА Новости.

"Российские истребители-бомбардировщики Су-34 сегодня впервые вылетели на задание не только с авиационными бомбами ОФАБ-500 и корректируемыми авиабомбами КАБ-500, но и с ракетами "воздух-воздух" малой и средней дальности. Самолеты оснащены ракетами для защиты", - отметил он.

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По словам представителя Воздушно-космических сил РФ, ракеты "снабжены головками самонаведения и способны поражать воздушные цели на расстоянии до 60 километров".

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что российская авиация нанесла в провинции Идлиб в Сирии авиаудары по хлебопекарне, которая обеспечивала около 45 тысяч внутренних сирийских переселенцев хлебом.