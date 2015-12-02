Большинство россиян негативно относятся к российским бомбардировкам в Сирии - опрос

Об этом свидетельствует опрос Левада-центра, передает Еспресо.TV.

На вопрос о целях российской кампании в Сирии и причины усиления бомбардировок 55% россиян ответили, что цель кампании - уничтожение организации "Исламское государство".

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В свою очередь, 15% опрошенных заявили, что это ответ на теракт на российском самолете А321 в Египте.

По мнению 10% граждан, российская кампания в Сирии - стремление добиться международного признания. 5% респондентов уверены, что действия России направлены на помощь президенту Сирии Башару Асаду в сохранении поста.

Положительно кампанию в Сирии оценили 32% опрошенных. Возражения высказал 51% граждан. Затруднились ответить 15%.

30 сентября российский Совет Федерации разрешил использование контингента Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории РФ.

Глава администрации Кремля Сергей Иванов заверил, что речь идет о военной операции в Сирии на просьбу Башара Асада.

Заместитель российского министра обороны Анатолий Антонов сообщил, что сроки проведения Россией военной операции в Сирии ограничены сроком наступления армии Асада.