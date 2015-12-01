В США выставили на продажу город-призрак стоимостью $250 тысяч

Город Светт, площадью около шести акров, расположен в 160 км от второго по величине города штата — Рапид-Сити, заявила риелтор Стейси Монтгомери, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что город включает в себя таверну, дом с тремя спальнями и здание бывшей шиномонтажной мастерской. В стоимость также входит скважина и новая табличка с названием города, которую власти установили на месте прежней, испещренной пулевыми отверстиями.

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По ее словам, впервые она выставила город-призрак на продажу еще в июне 2014 года за $399 тыс., но после того, как несколько сделок провалились, цену города пришлось снизить.

Монтгомери отмечает, что городом интересуются покупатели не только из США, но и из других стран.

Согласно сообщению, пик численности населения города пришелся на 1940-й год, когда в нем насчитывалось 40 жителей. Тогда в Светте еще были почтовое отделение и магазин продуктов.

Последними жителями Светта были владелец города Лэнс Бенсон, его жена и собака. Бенсон купил город в 1998 году, позже отдал его при разводе своей жене, а в 2012 году выкупил его снова. Однако в 2014 году собственность мужчины перешла банку.

Как известно, осенью 2013 года в Калифорнии выставили на продажу город-призрак Сенека, в котором во времена «золотой лихорадки» был обнаружен самородок весом в 43 унции. Стоимость города тогда оценили в $225 тыс. В 2014 году в США продавали город-призрак Джонсонвилль в штате Коннектикут за $800 тыс., в 2012-м — город Буфорд в Вайоминге за $100 тыс.

Города-призраки продаются не только в США. В 2009 в Латвии выставили на продажу городок Скрунда-1 на западе страны, где в советские времена находился режимный объект: там находилась радиолокационная станция, в домах жили военные специалисты. Стоимость заброшенной ныне Скрунды-1 власти Латвии оценили в €220 тыс. и предлагали покупателям рассрочку.