В Калифорнии баллистическую ракету приняли за НЛО

Переполошившая окрестности Лос-Анжелеса загадочная вспышка в небе вечером в субботу была вызвана учебным запуском ракеты морского базирования, сообщил шериф округа Ориндж, передает Русская служба Би-би-си.

На выложенных в интернет видеозаписях отчетливо виден двигавшийся над Тихим океаном в течение нескольких минут ярко-голубой светящийся конус.

Полиция получила сотни звонков о "пришельцах", "комете" и даже "атомном взрыве".

Явление было наиболее заметно в округе Ориндж, но наблюдалось и в Сан-Франциско в 600 км к северу, и в соседних штатах Невада и Аризона.

На самом деле, его вызвал учебный пуск не вооруженной боеголовкой ракеты морского базирования "Трайдент" с борта подводной лодки "Кентукки".

Ранее в пятницу Федеральная авиационная администрация уведомила авиакомпании, использующие аэропорт Лос-Анжелеса, второй по загруженности в Соединенных Штатах, о необходимости огибать район над Тихим океаном к западу от аэропорта в ночное время в период с 6 по 12 ноября в связи с "активностью военных", не уточнив, в чем именно та будет состоять.