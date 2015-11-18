Найден телефон смертника с текстовым сообщением о начале терактов в Париже

Об этом сооющает Reuters.

Аппарат был найден в мусорном ящике около концерт-холла "Батаклан" около которого в минувшую пятницу 13 ноября террористами был совершен один из самых кровавых терактов, говорится в сообщении.

Полиция обнаружила в телефоне текстовое сообщение со словами let's go, что означает "начали".

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведки США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 132 человека, а раненых - до 352. Из них 99 находятся в критическом состоянии. В связи с этим прокурор не исключил рост числа погибших.

СМИ информируют, что среди погибших была 1 гражданка США и 1 подданый Великобритании. Прокурор отметил, что всего было 3 группы террористов. Из 8 убитых террористов - 1 гражданин Франции и 1 сириец.