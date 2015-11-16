Взрывы вблизи Брюсселя: Бельгийская полиция начала спецоперацию в коммуне, связанной с исламистами
12:42, 16 ноября 2015Мир
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В коммуне Моленбек на западе Брюссельского региона, которая связана с исламистами, сейчас продолжается спецоперация бельгийской федеральной полиции.
Фото с места событий / twitter.com/nicocardone
Как пишет Европейская правда со ссылкой на портал RTBF, пока несколько улиц коммуны закрыты для движения транспорта.
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Возле дома № 47 на улице Деланой собралось несколько спецподразделений.
По последней информации телеканала RTL в районе, где проходит операция и продолжаются обыски, прозвучало несколько взрывов.
#Belgium: New raid in #Molenbeek, Brussels right now. #ParisAttackspic.twitter.com/Quz3ZZhlFc
— Sakir Khader (@sakirkhader) 16 Ноябрь 2015
Как известно, совет национальной безопасности Бельгии принял решение о повышении уровня террористической угрозы в стране и усилении мер безопасности.
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