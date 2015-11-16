Взрывы вблизи Брюсселя: Бельгийская полиция начала спецоперацию в коммуне, связанной с исламистами

Как пишет Европейская правда со ссылкой на портал RTBF, пока несколько улиц коммуны закрыты для движения транспорта.

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Возле дома № 47 на улице Деланой собралось несколько спецподразделений.

По последней информации телеканала RTL в районе, где проходит операция и продолжаются обыски, прозвучало несколько взрывов.

Как известно, совет национальной безопасности Бельгии принял решение о повышении уровня террористической угрозы в стране и усилении мер безопасности.