В Бельгии задержали 7 человек, причастных к терактам в Париже – AP

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на бельгийского чиновника.

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"В воскресенье в Бельгии задержали семерых людей, причастных к терактам в Париже", - цитирует издание своего собеседника.

По информации источника, двое нападавших жили в Брюсселе и были французами. Один из боевиков жил в районе Моленбек, известном как координационный центр религиозного экстремизма.

Также отмечается, что найден уже второй автомобиль, который использовали террористы.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" террористы захватили заложников.