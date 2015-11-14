Прокуратура Парижа обнародовала последние данные о жертвах и раненых в результате терактов

Об этом во время пресс-конференции заявил парижский прокурор, пишет Украинская правда.

В то же время он уточнил, что 99 раненых - в критическом состоянии. Поэтому он не исключает, что количество погибших будет расти.

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Также СМИ сообщают, что уже известно о том, что среди погибших была как минимум 1 гражданка США, а также 1 британец.

По словам прокурора, было 3 группы террористов. Среди убитых 8 террористов - 1 гражданин Франции, у еще одного нашли сирийский паспорт.

Как сообщал УНИАН, на одном из террористов-смертников, которые подорвали себя вечером 13 ноября возле парижского стадиона "Стад де Франс", найден паспорт гражданина Сирии.

По словам министра по гражданской обороне Греции Никоса Тоскаса, владелец найденного паспорта попал в Европу как беженец.