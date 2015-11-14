Прокуратура Парижа обнародовала последние данные о жертвах и раненых в результате терактов
Количество погибших вследствие терактов в Париже возросло до 129, раненых - до 352.
Об этом во время пресс-конференции заявил парижский прокурор, пишет Украинская правда.
В то же время он уточнил, что 99 раненых - в критическом состоянии. Поэтому он не исключает, что количество погибших будет расти.
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Также СМИ сообщают, что уже известно о том, что среди погибших была как минимум 1 гражданка США, а также 1 британец.
По словам прокурора, было 3 группы террористов. Среди убитых 8 террористов - 1 гражданин Франции, у еще одного нашли сирийский паспорт.
Как сообщал УНИАН, на одном из террористов-смертников, которые подорвали себя вечером 13 ноября возле парижского стадиона "Стад де Франс", найден паспорт гражданина Сирии.
По словам министра по гражданской обороне Греции Никоса Тоскаса, владелец найденного паспорта попал в Европу как беженец.