В Париже у одного из террористов-смертников нашли сирийский паспорт - СМИ

Как пишет Лента.ру, об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию атак на столицу Франции.

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Правоохранительные органы пытаются проверить соответствие личности преступника данным обнаруженного документа, однако состояние останков тела затрудняет процесс верификации.

Как сообщал УНИАН, террористическая организация "Исламское государство" официально подтвердила свою ответственность за теракты в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября.

Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли более 150 человек.