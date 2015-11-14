Владелец сирийского паспорта, найденного у тела террориста в Париже, оказался беженцем - Reuters
Владелец сирийского паспорта, который был найден при осмотре тела убитого в Париже террориста, попал в Европу как беженец.
Об этом сообщил министр по гражданской обороне Греции Никос Тоскас, пишет Новое время со ссылкой на Reuters.
"Владелец паспорта прошел через остров Лерос 3 октября 2015 года, где он был идентифицирован в соответствии с правилами ЕС", - сказал министр.
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По его словам, неизвестно, был ли зарегистрирован паспорт в других странах, через которые владельцу, возможно, пришлось проехать по дороге во Францию.
Также пока не определено, принадлежал ли паспорт террористу-смертнику.
Как сообщал УНИАН, на одном из террористов-смертников, подорвавших себя вечером 13 ноября возле парижского стадиона "Стад де Франс", найден паспорт гражданина Сирии.
Напомним, террористическая организация "Исламское государство" официально подтвердила свою ответственность за теракты в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября.
В результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли более 150 человек.