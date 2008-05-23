Казахстан готов транспортировать нефть через “Одесса-Броды”

15:36, 23 мая 2008
Мир
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"Это сблизит народы"

Казахстан готов транспортировать свои энергоресурсы по нефтепроводу “Одесса-Броды”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Ляззат КИИНОВ на совместной пресс-конференции участников Энергетического саммита в Киеве.

В частности, Л.КИИНОВ поприветствовал решение сегодняшнего саммита. “Казахстан готов поставлять энергоресурсы по вашей системе”, - сказал он. При этом вице-министр выразил надежду, что это будет сближать народы.

Как сообщалось, одной из главных тем Энергетического саммита является практическая реализация перевода нефтепровода “Одесса-Броды” в аверсный режим.

 

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